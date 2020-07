Liam Payne: ’Ik ben een man geworden door mijn zoontje’

„Mijn zoontje is mijn grootste inspiratiebron en maakt mij een mooier persoon. Op de een of andere manier inspireert hij me elke dag een beetje meer om het nóg beter te doen. Na zijn geboorte ben ik denk ik pas echt een man geworden”, aldus Liam.

Hoewel Liam en Cheryl uit elkaar zijn, hebben de twee nog altijd een goede verstandhouding. „We hebben het vaak over hem en denken dat hij in staat is om ’iets’ te doen waardoor de wereld een stukje mooier wordt. Ik kan alleen maar hopen dat dat daadwerkelijk zo is.

Vanwege het coronavirus heeft Liam zijn zoontje al geruime tijd niet kunnen zien, wat Cheryl op het idee bracht om hem weer bij haar en Bear in te laten trekken, zodat vader en zoon in elk geval samen kunnen zijn. Temeer omdat Liam de derde verjaardag van Bear heeft moeten missen omdat ze afgezonderd van elkaar in quarantaine zaten.

„Het was vreselijk om er niet bij te kunnen zijn, maar Cheryl en ik vonden dat dit de meest veilige optie was, zeker omdat ik vlak daarvoor op tournee geweest was. Gelukkig kunnen we tegenwoordig op de hoogte blijven via technologie, maar ondanks dat was het heel heftig,’ aldus Liam.

Of, en wanneer, Liam terugkeert naar Cheryls huis, om als ’moderne familie’ samen te zijn, is niet bekend.