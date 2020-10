Einde verloving Jonah Hill en Gianna Santos

In september 2019 vroeg Jonah, ondermeer bekend door zijn rollen in The Wolf Of Wall Street en Moneyball, Gianna ten huwelijk en kocht kort daarna een huis aan het strand in Santa Monica waar de twee samen oud hoopten te worden.

Waarom Jonah en Gianna uit elkaar zijn gegaan is niet bekend. Woordvoerders van het stel wilden niet reageren.