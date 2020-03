Harvey Weinstein terug naar de gevangenis

Weinstein werd vorige week veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en aanranding. Een paar uur na het horen van zijn straf werd Weinstein al afgevoerd naar het ziekenhuis in verband met voortdurende hartproblemen.

De week voorafgaand aan zijn veroordeling werd de de filmproducent nog gedotterd nadat hij had geklaagd over pijn op de borst en een hoge bloeddruk. Ondanks eerdere berichten, kreeg Weinstein volgens zijn woordvoerder geen lichte hartaanval. „Het is bekend dat hij een zwak hart heeft”, vertelt zijn woordvoerder Juda Engelmayer aan Variety. „Direct na de veroordeling, toen hij terugging naar Rikers, werd hij flauw en praatte hij vreemd. Het personeel van Rikers vond het het beste om hem terug te sturen om er zeker van te zijn dat hem niets overkwam. Hij heeft hartproblemen en ernstige gezondheidsproblemen en ze wilden zeker weten dat het goed met hem ging.”

Woensdag is Weinstein veroordeeld tot 23 jaar cel voor de aanranding van een productie-assistente in 2006 en de verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde in 2013. Hij moet ook in Los Angeles nog terechtstaan voor seksueel misbruik. Zijn woordvoerder acht het onwaarschijnlijk dat de voorzorgsmaatregelen omtrent het coronavirus het proces zullen vertragen. „Naar verluidt zijn ze al met het proces begonnen. Ik heb het officieel niet gehoord, maar ik denk dat er al wat begonnen is. Hij moet eerst worden veroordeeld tot een penitentiaire inrichting.”

Naar verwachting zal dat ’binnenkort’ gebeuren en wordt er daarbij ook gekeken naar de medische zorg, zodat hij in een gevangenis terechtkomt met de juiste voorzieningen. De maximaal beveiligde Downstate Correctional Facility in de Hudson Valley wordt nu gezien als een van de mogelijkheden.