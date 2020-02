Harry Mens: ’Iris Hond is levensgevaarlijk’

Harry Mens heeft medelijden met Marco Borsato, die deze week bekendmaakte na 22 jaar te gaan scheiden van zijn Leontine. „Kijk, hij is ook gedragen door de omstandigheden”, zegt de presentator in de podcast Littekens. „Ik moet eerlijk zijn, Iris Hond is twee keer bij mij in het programma geweest en het is wel een uitdagend wijf. Als kerel struikel je al gauw over zo’n vrouwtje Hond, hoor. Ook als ze bij De Wereld Draait Door te gast is, dan zit die Matthijs al helemaal te kwijlen.”

Op de vraag of het Harry ook het kunnen overkomen, mocht hij wat jonger zijn geweest, antwoordt hij: „Bij wijze van spreken, ja. Ik vind het een leuk wijf, maar ze is levensgevaarlijk.”

De liefdesaffaire van Marco Borsato met pianiste Iris Hond werd vorig jaar aan het licht gebracht door Privé. De zanger stelde dat de affaire jaren eerder had plaatsgevonden en niet pas in 2019 was beëindigd, zoals door ’t Gooi gonsde. Iris Hond kwam rond kerst nog een keer terug op de relatie en vertelde in weekblad Privé: „Dat met Marco... dat had niet gemoeten.”