Premium Het beste van De Telegraaf

Instrument komt thuis in Amsterdam Eeuwenoude Viola da Gamba laat zich na jaren weer bespelen

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Hoofd collecties Frits Schutte overhandigt de Viola da Gamba aan Mieneke van der Velden, die het voor het eerst weer gaat bespelen.

Het instrument heeft de waarde van een aardig appartement in een Amsterdamse grachtenpand. Maar dat is niet de reden voor de blijdschap rond de thuiskomst van een eeuwenoude Viola da Gamba die in 1708 werd vervaardigd door vioolbouwer Pieter Rombouts. Het sierlijke instrument van wereldklasse kan na vele decennia zelfs eindelijk weer worden bespeeld en beluisterd, nu het op een veiling is verworven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF).