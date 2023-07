Mede-oprichter rockgroep Journey George Tickner (76) overleden

„Journey Junkies, ik heb heel triest nieuws”, begon hij het bericht. „George Tickner, Journey’s originele ritmegitarist en songwriter van de eerste drie albums, is overleden.” In het bericht bedankt hij Tickner voor de muziek. „Onze condoleances aan zijn familie en vrienden, en aan alle vroegere en huidige bandleden. Zo hartverscheurend.. Ik denk dat we een groepsknuffel moeten doen, JJ’s!”

Journey werd in 1973 opgericht door Tickner, Schon, Ross Valory en drummer Prairie Prince. De Amerikaanse rockband werd vooral bekend van de hits Don’t Stop Believin en Any Way You Want It. Tegenwoordig bestaat de band nog uit Schon, Valory, Jonathan Cain, Steve Smith en Arnel Pineda.