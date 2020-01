Ricky Gervais roast acteurs tijdens Golden Globes

Gervais hield zich, zoals verwacht, niet in toen hij de ceremonie in Beverly Hills opende. Hij begon onder meer over Leonardo DiCarprio’s voorkeur voor jonge vrouwen, en zei daarbij dat zelfs prins Andrew vond dat DiCaprio het wel erg jong zocht, verwijzend naar het schandaal rond de vriendschap van de Britse prins met veroordeeld pedofiel Jeffrey Epstein.

Daarna besprak de komiek het bioscoopfiasco Cats en weifelde even bij een grap over Dame Judi Dench, „Judi Dench verdedigde de film door te zeggen dat ze voor de rol was geboren, omdat ze... Ik kan deze grap niet maken”, lachte Gervais. „Omdat ze niets liever doet dan zichzelf neervlijen op het tapijt, haar been optillen en haar ... likken”, waarbij het geluid werd weggedraaid.

Later werden het geluid nogmaals weggedraaid toen Gervais een paar ’fucks’ liet vallen. „Het zijn maar grappen mensen, we gaan allemaal binnenkort dood en dan is er geen vervolg”, grapt hij ter verdediging.