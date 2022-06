Sarah Jessica Parker moe van dit soort complimenten

Afgelopen zomer werd Parker op een terras gefotografeerd en vielen fans haar grijze haren op. „Maandenlang hadden mensen gesprekken over hoe dapper ik was dat ik grijs haar heb”, zegt de actrice. „Ik had zoiets van: alsjeblieft, prijs iemands moed voor iets anders.”

De actrice is zelf niet zo bezig met haar haarkleur en ouder worden. Ook let ze daar naar eigen zeggen niet op bij anderen. „Ik zie constant mooie vrouwen waar ik miljoenen jaren naar kan blijven staren. Maar of ze nou 18 of 78 zijn, het heeft niets te maken met hun leeftijd.”