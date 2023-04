Meerderheid Britten voor behoud monarchie

In de peiling komt naar voren dat 58 procent van de bevolking vindt dat de monarchie moet blijven bestaan, terwijl 26 procent de voorkeur geeft aan een gekozen staatshoofd. De overige 16 procent weet het niet.

Ook onverschilligheid over de Britse koninklijke familie is een uitdaging voor het koningshuis. In totaal geeft 58 procent van de ondervraagden aan ’niet geïnteresseerd’ te zijn in de koninklijke familie. Onder jongeren van 18 tot 24 jaar is dat percentage nog hoger, namelijk 78 procent. De oudere generaties zijn meer geïnteresseerd in het Britse koningshuis, maar ook 42 procent van de 65-plussers geeft aan niet of helemaal niet geïnteresseerd te zijn in het koningshuis.

De 4592 respondenten werd verder gevraagd of ze vinden of koning Charles genoeg voeling heeft met de ervaringen van de Britse bevolking. Daarvan vindt 45 procent van niet en 36 procent vindt dat de koning dat wel heeft. Uit de peiling komt verder naar voren dat 54 procent vindt dat de koninklijke familie genoeg doet in verhouding met het geld dat de familie ontvangt. Aan de andere kant vindt 32 procent dat zij geen ’waar voor hun geld krijgen’ en 14 procent weet het niet.