Stella McCartney verwijdert Instagram post over Meghan

Stella had een foto van Meghan gepost waarop ze te zien is in de zwarte jas van het merk, met daarbij de tekst: „Ik ben zeer vereerd dat de hertogin van Sussex onze mantel van de herfstcollectie draagt tijdens de herdenking. x Stella.”

Sommige volgers complimenteerden haar met het ontwerp maar anderen vonden het zeer ongepast. „Op deze dag herdenken we de mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid en dan ga je dus niet jezelf promoten. Ik ben in shock”, schrijft iemand. „Je kan zo’n beladen dag echt niet gebruiken als marketingtool voor je producten, dat is echt respectloos. Er zijn mensen gestorven en jij laat jouw jas zien. Dit is aan alle kanten verkeerd”, zegt een ander.