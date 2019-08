Ex neemt het op voor Khloé Kardashian

Khloé krijgt nog altijd geregeld commentaar op de manier waarop haar relatie met Tristan van start ging. Zij zou met hem hebben aangepapt terwijl hij nog iets had met zijn ex Jordan, die op dat moment zwanger was van zijn zoon Prince. Volgens de realityster waren de twee echter al uit elkaar toen zij Tristan ontmoette, en heeft hij haar destijds meteen eerlijk verteld dat Jordan een kind van hem verwachtte.

„Toen ik Khloé ontmoette was ik single”, benadrukt Tristan woensdag op Twitter. „De negatieve opmerkingen die zij constant naar haar hoofd krijgt zijn onnodig. Ze verdient het niet om de dupe te worden van mijn fouten. Khloé en Jordan zijn allebei geweldige moeders van mijn kinderen.”

De relatie van Tristan en Khloé liet afgelopen winter op de klippen, nadat geruchten waren opgedoken van een intieme avond die de sporter had met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloés halfzusje Kylie Jenner.