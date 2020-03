Hooverphonic volgend jaar weer Belgische songfestivalinzending

De Vlaamse VRT en de Franstalige omroep RTBF, die afwisselend de kandidaat kiezen, hebben afgesproken dat Hooverphonic volgend jaar alsnog een kans krijgt om België te vertegenwoordigen. „De annulering van het Eurovisiesongfestival was een klap voor iedereen, maar ook een begrijpelijke en juiste beslissing. Het toont alleen maar welke uitzonderlijke en moeilijke tijden we beleven. We zijn onze collega’s van RTBF zeer dankbaar dat ze bereid zijn de VRT-inzending volgend jaar te laten doorgaan”, zegt Olivier Goris, de netmanager van de zender Eén, tegen de VRT.

„Het is fijn dat we zo snel bevestiging hebben dat we volgend jaar naar het Eurovisiesongfestival kunnen gaan”, reageert de groep zelf. „We hebben daar nog altijd enorm veel zin in. We gaan nu de tijd nemen om samen te bekijken hoe we ons voorbereiden op mei volgend jaar.”

De Belgische groep die al al 25 jaar actief is en door de jaren heen ook diverse hits in Nederland scoorde, had deze week al in Belgische media laten weten dat ze volgend jaar met een ander nummer naar het songfestival willen. Vrijdagavond bevestigde European Broadcasting Union (EBU) dat deelnemers hun nummers inderdaad niet mogen meenemen naar volgend jaar.