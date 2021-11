Peter Pannekoek speelt extra voorstelling eindejaarsshow

„Omdat de tour van de oudejaarsconference bijna overal is uitverkocht, geef ik aanstaande vrijdag een extra show in theater Flint in Amersfoort”, schrijft hij. „Ik zou het leuk vinden als je komt! Plus wat is er anders te doen na 20:00?” De kaartverkoop is dinsdag van start gegaan.

De cabaretier toert vanaf begin september vier maanden langs de theaters met zijn eindejaarsshow Nieuw Bloed. De reacties op sociale media van bezoekers zijn louter lovend.

Het is de eerste maal dat Pannekoek de oudejaarsconference voor de NPO verzorgt. Eerder won hij voor zijn show Later was alles beter de Neerlands Hoop, de onderscheiding voor het meest opvallende cabarettalent van het jaar.