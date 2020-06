Maurice de Hond: ik heb dankzij Marc de kracht gekregen om door te gaan

Zo schreef Marc onder meer lange brieven aan belangrijke mensen in zijn leven en was hij er voor ze. „Het verdriet hebben we samen gedragen”, vertelt de opiniepeiler. „Het verlies zal er zijn, maar het positieve overheerst.”

De bewuste wijze waarop Marc en zijn familie zich konden voorbereiden op zijn dood gunt Maurice ook anderen in dezelfde situatie. „Als je de kracht hebt om eroverheen te stappen dan kun je zoveel doen voor het verwerkingsproces van de mensen om je heen.”

De opiniepeiler wil dan ook niet worden gezien als „een gebroken vader.” „Nee, ik ben Maurice de Hond en heb dankzij mijn zoon de kracht gekregen om door te gaan, net als de mensen om hem heen en dat is zo’n belangrijk iets.”