Protest gepland bij Oscarfeestje Jay-Z

Het feestje wordt gehouden in Chateau Marmont, een prestigieus restaurant en hotel in Hollywood. Die zaak kwam echter onder vuur te liggen toen de eigenaar aan het begin van de lockdown in maart 2020 het personeel op straat zette waardoor zij hun ziektekostenverzekering kwijtraakten. Oud-medewerkers kwamen toen ook naar buiten met verhalen over discriminatie en seksueel wangedrag op de werkvloer.

Vakbond Unite Here Local 11 riep daarom op tot een boycot, die werd gesteund door verschillende sterren. Jay-Z lijkt weinig van de ophef te hebben meegekregen of zich hier niets van aan te trekken, gezien hij zijn Oscarfeestje dus gewoon in Chateau Marmont wil houden. Zodra de vakbond hier lucht van kreeg is de rapper dan ook benaderd met het verzoek een nieuwe locatie te zoeken voor zijn Gold Party. Zo niet, dan wordt er zondag een protest gehouden bij Chateau Marmont.