‘Laura van Kaam na zelfmoordpoging in ziekenhuis ’

Het management heeft aan de entertainmentshow laten weten dat Laura momenteel een slechte periode doormaakt, maar dat er goed voor haar wordt gezorgd.

Haar coach uit the Voice Kids, Marco Borsato, laat aan Shownieuws weten dat hij afgelopen week nog contact met haar heeft gehad en wenst Laura, haar familie en vrienden veel sterkte. Ook heeft hij nog een wens: „Laten we met elkaar een kaarsje voor haar aansteken en in gedachten wat extra liefde haar kant op sturen!”

In de zomer meldde Laura op sociale media dat een eerdere behandeling niet geholpen heeft. Toch was ze positief over een nieuwe behandeling die daarop zou volgen. In november maakte ze zelfs nog een terugkeer op het podium.

Op veertienjarige leeftijd won de zangeres in 2013 the Voice Kids.