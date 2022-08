The Seekers-zangeres Judith Durham (79) overleden

Durham vormde The Seekers in de jaren zestig samen met Athol Guy, Keith Potger en Bruce Woodley. Het was de eerste Australische groep die wereldwijd succes had, onder meer met de wereldhit I’ll Never Find Another You. Ook in Nederland scoorde de band hits als The Carnival Is Over en A World Of Our Own. Beide singles wisten in het verleden de Top 2000 te halen.

Judith Durham in 2014. Ⓒ ANP/HH

In 1968 verliet Durham de groep om een solocarrière op te starten, maar sinds 1995 trad de band weer regelmatig op. De zangeres kreeg negen jaar geleden een beroerte, waardoor ze niet meer goed kon lezen en schrijven. Zingen bleef ze echter nog wel doen.