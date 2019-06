Coen en Sander treuren om einde Sesamstraat

„Het is een schande, een zwarte dag voor de Nederlandse kindertelevisie”, reageert Sander op het besluit van de NTR. Sesamstraat is volgens hem uniek. „Het is zoveel meer dan een kinderprogramma. Het is ook soort educatief moreel. Er is geen alternatief. Geen enkel kinderprogramma is te vergelijken met Sesamstraat.” Ook collega Coen is teleurgesteld. „GÉÉN nieuwe afleveringen van Sesamstraat is zojuist bekend geworden. Wat een teleurstelling! En uiteindelijk toch ook verrast”, reageerde Coen via Twitter.

De NTR maakte vrijdag bekend in ieder geval de komende twee jaar geen nieuwe Sesamstraat-afleveringen te gaan maken. Wel worden de herhalingen nog uitgezonden. Sander vreest dat dit het begin van het einde is. „Het lijkt mij niet dat het na twee jaar weer wordt opgepakt. Het is als een nachtkaars die uitgaat. Het sterft een stille dood, een schande. Terwijl het volgens mij juist de taak van de NPO is om dit soort programma’s te maken.”

Swijnenberg en Lantinga spraken in hun Coen en Sander Show meermaals met Aart Staartjes, die vertelde dat de toekomst van Sesamstraat uiterst onzeker was. Daarop startten de 538-dj’s een handtekeningenactie, die al snel duizenden keren werd getekend. De twee gaan ook nu nog door met de petitie. „Misschien kunnen we er wel een echte petitie van maken. Dit kan niet op zo’n manier eindigen. Sesamstraat verdient op zijn minst een slotapplaus.”