André Hazes en Sarah van Soelen nemen sleutel nieuwe woning in ontvangst

Op Instagram jubelt de zanger: „Mooie dag vandaag. Sleutel van ons eigen huisje! Trots❤️‍🔥.” Naar verluidt is het appartement dat André heeft gekocht op slechts een paar kilometer van het huis van zijn ex-vriendin en moeder van zijn zoontje, Monique Westenberg.

André onthulde eerder in weekblad Privé al dat hij toe is aan de volgende stap in zijn relatie met Sarah. Hij woont sinds de breuk met Monique onder één dak met Sarah en zijn schoonouders. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik er heerlijk zit. Wat dat betreft hoef ik niet weg, maar op een gegeven moment is het echt wel tijd om wat voor mezelf te zoeken. Een eigen plek en weer het leven oppakken.” André voegde daaraan toe dat hij zichzelf ’niet meer alleen’ ziet wonen.