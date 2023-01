Docu ’Eternal spring’ toont heldenmoed Chinese tv-piraten

Falun Gong, een uit China stammende levensovertuiging met wereldwijd vele miljoenen aanhangers, werd in 1999 door de Chinese overheid verboden. Staatsmedia begonnen een campagne om deze spirituele stroming af te schilderen als verderfelijk en gevaarlijk. In maart 2002 forceerden Falun Gong-activisten een zeldzaam tegengeluid: zij ’kaapten’ in de stad Changchun een tv-verbinding en zagen kans een kwartier lang een voorlichtingsvideo uit te zenden over hun beweging, die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid als kernwaarden heeft.

In de dagen erna werden in Chanchun meer dan 2000 mensen gearresteerd, verhardde in heel China de vervolging van Falun Gong-aanhangers en vluchtte een deel van hen naar het buitenland. Illustrator en striptekenaar Daxiong, één van die vluchtelingen, koesterde lang wrok tegen het groepje tv-piraten: in zijn ogen hadden zij de escalatie van de Falun Gong-vervolging veroorzaakt. Zijn inzichten veranderen echter als hij - gevolgd door de Canadese documentairemaker Jason Loftus - in contact komt met ’Mr. White’ (Jin Xuezhe), de enige tv-kaper die wist te ontsnappen uit China en nu in Seoul woont.

In gesprekken, met door Daxiongs tekeningen en met behulp van 3D-animatie reconstrueren de twee gevluchte Chinezen de aanloop naar de kaping, de kaping zelf en de treurige nasleep ervan. Waarbij de tekenaar steeds meer begrip en bewondering krijgt voor het clubje mensen dat dapper genoeg was om zich te verzetten tegen de verpletterende overmacht van de Chinese staat. Zelfs al schuurde hun illegale kapingsactie met hun pacifistische levensovertuiging.

Hun moed om desinformatie aan de kaak te stellen en niet te buigen voor bangmakerij en zelfs fysieke marteling, maakt Eternal spring inspirerend. De manier waarop zij en miljoenen anderen monddood werden én worden gemaakt vanwege hun levensovertuiging, stemt echter treurig. Toch biedt de titel van deze sterke documentaire - ’Eeuwige lente’ - ook een sprankje hoop. Zaadjes laten zich immers niet verbieden te ontkiemen.

✭✭✭✭ (4 uit 5)