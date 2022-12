Oprah Winfrey herdenkt overleden tv-icoon Barbara Walters

Ook is Winfrey ’dankbaar’ Walters gekend te hebben. De presentatrice deelt een oude foto van zichzelf en Walters. „Ik deed mijn allereerste televisie-auditie de hele tijd met haar in gedachten”, schrijft ze daarbij.

Walters kwam in 1976 bij ABC News en werd er de eerste vrouwelijke presentator van een ’s avonds op nationale tv uitgezonden nieuwsprogramma. Drie jaar later werd ze co-host van 20/20, een onderzoeksjournalistiek programma dat onder meer nieuwsdocumentaires, reportages en interviews maakt. In 1997 lanceerde ze The View, waarin een vast panel van vrouwen de actualiteit bespreekt.

Ze maakte haar laatste optreden als co-host van The View in 2014, maar bleef uitvoerend producent van het programma en ging door met het maken van interviews en specials voor ABC News. In een carrière die vijf decennia besloeg, won Walters 12 Emmy-awards, waarvan 11 in dienst van ABC News.