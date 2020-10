Dominic West vecht voor huwelijk na slippertje met Lily James

„Ons huwelijk is sterk en we zijn nog nog steeds samen”, zo liet het echtpaar weten zonder verdere vragen te beantwoorden. Dominic en Catherine hadden de korte verklaring voor de zekerheid ook maar op papier gezet en deelden daarvan enkele kopieën uit. Op foto’s is te zien dat de twee elkaar voor hun tuinpoort een kus geven, lachen naar de camera’s en daarna weer naar binnenlopen. Het viel Britse media echter op dat Dominic nog altijd geen trouwring draagt.

Daily Mail zette maandag foto’s online waarop te zien is dat Dominic zondag samen met Lily in Rome was. De twee hebben het duidelijk buitengewoon gezellig terwijl ze de Italiaanse stad verkennen. Ze knuffelen met elkaar op het terras en vooral Dominic lijkt niet van Lily af te kunnen blijven.

Op springen

Eerder dinsdag meldde een vriendin van Catherine aan de Britse tabloids dat zij van niets wist en dat haar tienjarige huwelijk met Dominic nu waarschijnlijk op springen stond.

Dominic, die rollen speelde in onder meer The Wire en The Affair, en Catherine vierden in juni nog hun tienjarig huwelijksjubileum. Het koppel heeft samen vier kinderen. Lily, vooral bekend van de film Mamma Mia! Here We Go Again, werd afgelopen zomer nog gelinkt aan Chris Evans.