Acht zaken tegen Harvey Weinstein in Los Angeles

Of het daadwerkelijk tot rechtszaken komt, is nog niet duidelijk. Veel details wil de openbaar aanklager nog niet geven. Wel is duidelijk dat de meeste beschuldigingen van seksueel misbruik al jaren worden onderzocht. Twee zaken zijn volgens het filmvakblad echter pas een paar maanden geleden aan het licht gekomen.

In Los Angeles wordt onder meer het verhaal van een Italiaans model onderzocht. Zij zegt in februari 2013 verkracht te zijn door Weinstein in een hotel in Beverly Hills. De 67-jarige filmproducent en voormalig studiobaas, die eind 2017 in opspraak raakte, heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft gedwongen tot seks.

Civiele zaken

Op 6 januari start in New York de rechtszaak tegen Weinstein. Daar wordt hij verdacht van vijf gevallen van seksueel misbruik. Verwacht wordt dat het proces zo’n twee maanden zal duren.

Naast de strafrechtelijke procedures lopen er ook civiele rechtszaken tegen Weinstein. Eerder deze maand werd duidelijk dat de gevallen producent en de leiding van zijn failliete filmstudio van plan zijn een miljoenenschikking te treffen met tientallen vermeende slachtoffers. De 25 miljoen dollar moet een einde maken aan vrijwel alle civiele rechtszaken tegen Weinstein en zijn voormalige bedrijf. Een aantal vrouwen dat Weinstein beschuldigt, heeft echter al aangegeven niets te voelen voor een schikking.