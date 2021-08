Marcel van Roosmalen wilde in De Oranjezomer ’weleens de onderbuik bedienen’

Van Roosmalen en zijn goede vriend Gijs Groenteman zijn vrijdagavond weer terug met hun cultprogramma Media Inside. Daarin becommentarieert het stel de meest opmerkelijke tv-momenten van de afgelopen week. Zelf was Van Roosmalen – die boeken schreef als Je hebt het niet van mij, Je moet opschrijven dat hier niets gebeurt en Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt – recent te te zien in De Oranjezomer, waar alle remmen los gingen.

Van FC Twente tot Wolter Kroes en van hockey tot de mannen van Veronica Inside, niemand werd in zijn columns gespaard. „Normaal remt je omgeving je af als je een column schrijft, maar bij De Oranjezomer loopt achter de schermen een ander soort mensen rond”, vertelt hij in de Volkskrant. Daar is het: ’Nou Marcel, wie gaat er vandaag door de gehaktmolen?’ Ook bij mijn radiocolumn in De Nieuws BV overdrijf ik weleens. Maar ik vind mezelf, ondanks mijn versprekingen, er wel goed in om op Radio 1 het land toe te spreken. Het is toch geweldig om dan te zeggen: ’U gaat allemaal dood.’ Ze zenden het gewoon uit.”

Voor Studio Voetbal maakt de geboren Arnhemmer zijn wekelijkse column De korte corner, maar vanwege de gevarieerde sportzomer was er even geen plek voor Van Roosmalen. Vandaar het uitstapje naar de zomerse variant van Veronica Inside. „Ik wilde ook weleens de onderbuik bedienen en vind VI echt een legendarisch tv-programma, ook al verkondigen ze niet altijd mijn mening. Het heeft voor zoveel ophef en gedoe gezorgd, over twintig jaar praten we er nog over. Ik denk ook dat ze bijvoorbeeld in het racismedebat een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij voerden discussies op tv zoals die ook in kantines worden gevoerd.”