Volgers maken zich zorgen om mentale gezondheid Kanye West

Nadat de rapper onder meer in tranen uitbarstte toen hij bekende aangedrongen te hebben op een abortus, toen Kim Kardashian zwanger was van hun eerste kind, stroomde het sociale medium vol met vragen over Kanyes mentale toestand.

„Dit is wat er gebeurt als Kanye zijn medicijnen voor zijn bipolaire stoornis niet inneemt”, schreef een volger. Een ander vroeg zich af waarom de mensen in zijn omgeving hem dit laten doen. „Hij is duidelijk niet zichzelf en kampt met grote mentale problemen. Deze man moet geen president worden, maar heeft hulp nodig. De media moeten ophouden met hem aandacht te schenken.”

„Het is gewoon pijnlijk om te aanschouwen. Hij heeft mensen nodig die hem de waarheid vertellen. Ik hoop dat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft, ik bid voor hem”, aldus een fan.

Onvoorspelbaar

Ook zijn familie zou zich grote zorgen maken om de rapper. „Het ging de afgelopen tijd goed met Kanye, maar hij blijft vanwege zijn bipolariteit last houden van stemmingswisselingen. De ene keer is hij manisch en dan weer depressief. Op dit moment verkeert hij weer in zo’n periode”, liet een bron eerder deze maand aan Peopleweten.

„Hoewel Kim hem steunt in alles wat hij doet, maakt ze zich ook zorgen. Net als de andere Kardashians, omdat die weer zien hoe stressvol dit voor Kim is. Kanye is ontzettend onvoorspelbaar, omdat hij soms wekenlang in een bepaalde gemoedstoestand verkeert en er geen peil op hem te trekken is. Na een poosje trekt het bij en is alles weer normaal. De familie hoopt dat dit nu ook het geval is.”