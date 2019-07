Hond Jennifer Aniston en Justin Theroux overleden

„Vanavond, bij zonsondergang, na een heldhaftige strijd heeft ons trouwste familielid en beschermer Dolly haar zwaard en schild neergelegd”, schreef de 47-jarige acteur. Op foto’s is te zien hoe de hond is versierd met bloemen. Omdat op een van de kiekjes ook een vrouwenhand is te zien, suggereren volgers dat ook Jennifer Dolly een laatste groet kwam brengen.

De acteur en actrice deelden de hond tijdens hun huwelijk. Jennifer koos destijds om de herder naar Dolly Parton te vernoemen. De zangeres zei eerder erg vereerd te zijn dat Dolly naar haar was vernoemd. „Het raakt mij altijd erg wanneer mensen me al heel lang kennen of zeggen dat ik ze inspireer, maar als Jennifer Aniston haar hond Dolly Parton noemt, weet je pas echt wat een ware fan is.”