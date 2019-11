Lady Gaga moet concerten annuleren

Op de foto die Gaga deelde is te zien dat ze ziek op de bank ligt in een joggingpak, met een beademingsapparaat in haar mond. „Ik ben er kapot van dat ik vanavond niet kan optreden voor zoveel mensen die zijn afgereisd om mij te komen zien”, schreef ze bij de foto. „Ik voel me erg ziek en verdrietig, en ik wil dat jullie weten dat ik jullie nooit zou teleurstellen. Ik ben gewoon te ziek en zwak om vanavond op te treden.” Wel beloofde ze haar ’little monsters’ dat ze het binnenkort goed zal maken.

Gaga is op dit moment de vaste artiest in het MGM Park Theater in Las Vegas, waar ze optreedt met de speciale Enigma-show. Daarin zingt de popster haar grootste hits. Daarnaast geeft ze negen Jazz & Piano-concerten, waarin ze uitgeklede versies van de nummers speelt. Vrijdagavond zou ze weer op het podium moeten staan in het Monte Carlo Hotel en Casino.