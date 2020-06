Naomi 2.0 poetst zich door lockdown

De tijd dat Naomi Campbell haar verjaardag uitbundig vierde - zoals op deze foto, bijna twintig jaar geleden - lijkt inmiddels voorbij. Ⓒ Getty Images

Haar VIJFTIGSTE verjaardag ging vorige maand onopgemerkt voorbij. En het is weleens anders geweest in het bewogen leven van NAOMI CAMPBELL, dat er iets werd gevierd zónder dat dit in brede kring de aandacht trok. Het supermodel was beroemd om haar wilde feesten met soms wel DUIZEND gasten!