Schandaalkoning Juan Carlos brengt opnieuw bezoek aan Spanje

De 85-jarige Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, vliegt woensdag naar de noordwestelijke regio Galicië en zal net als de vorige twee keer verblijven in de kustplaats Sanxenxo. Naar verluidt wil hij daar een zeilrace bijwonen.

Koning Juan Carlos regeerde van 1975 tot 2014. Hij vertrok naar Abu Dhabi toen hij in opspraak raakte vanwege onduidelijke financiële transacties. Vorig jaar mei en eerder dit jaar in april was hij korte tijd weer in Spanje. De eerste keer stond er ook een bezoek aan zijn vrouw Sofía en zoon Felipe op het programma.

Het is nog niet duidelijk of er dit keer ook familiebezoek gepland is.