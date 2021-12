Ouders OITNB-actrice Alicia Witt dood aangetroffen in huis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Brunopress

De ouders van actrice Alicia Witt zijn dood aangetroffen in hun woning in Worcester, Massachusetts. In een verklaring vertelt de 46-jarige Amerikaanse actrice, vooral bekend van de series The Walking Dead en Orange is the New Black, over de tragische gebeurtenis.