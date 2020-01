Filmrecensie: ’Charlie's angels’ ✭✭

En juist in de week dat #metoo-roofdier Harvey Weinstein voor de rechter staat, profileert dit stoere speurderstrio zich onafhankelijker, diverser en moderner dan ooit.

Met een vrouw in de regiestoel (Elizabeth Banks uit The hunger games) ontspint zich een avontuur rond ene Elena (Naomi Scott). Deze tech-wetenschapper heeft de Calisto uitgevonden: een schone, duurzame en dus zeer waardevolle energiebron. Als Elena ontdekt dat haar baas snode plannen met de Calisto heeft, schakelt zij Charlie, haar rechterhand Bosley (jawel, ook zij blijken vrouwen!) en ’angels’ Sabina (Kristen Stewart) en Jane (Ella Balinska) in.

Heldinnen

Wie zich uiteindelijk tot derde reddende engel ontpopt, laat zich raden in dit matige vervolg. Stewart, Balinska en Scott kunnen nauwelijks tippen aan de starpower van de heldinnen die hen voorgingen op tv (Farrah Fawcett, Kate Jackson, Jaclyn Smith) en in de bios (Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu). Daarbij is de humor zouteloos en de actie flets.

Storender is de boodschap die door de strot van de kijker wordt geramd. Al in de eerste scène verzekert Sabina haar gechoqueerde mannelijke opponent dat vrouwen álles kunnen, ook auto’s inparkeren en gipsmuurtjes bouwen. Waarna ze hem met een rake klap uitschakelt. Zo lijkt Charlie’s angels vooral een geforceerde poging een eigentijds en feministisch actiespektakel te maken.