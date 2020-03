Belgen scoren ’coronahit’ met lied Marco Borsato

„We zitten thuis, corona gaat door heel het land. Maar ik reken op de expertise van één man”, zingen Pieterjan Marchand uit Brugge en Jeff Bronder uit Aalst. „Zoals iedereen, zijn ook wij op zoek naar een manier om door te gaan in deze coronacrisis”, zei Bronder op de radio. „Misschien brengt dit wel wat verlichting.”

„Het nummer past perfect bij wat we wilden vertellen”, aldus Bronder. „Alles begint heel ingetogen, maar op het einde zit er dan toch wat hoop in de melodie. En danst rijmt op Ranst, dat is ook mooi meegenomen.”

Op slot

Het openbare leven in België is om 12.00 uur verder op slot gegaan, kort nadat bekend werd gemaakt dat er sinds dinsdag 4 coronapatiënten zijn overleden. Het aantal komt daarmee op 14, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal bevestigde besmettingen in België is opgelopen met 243 tot 1486 gevallen. 496 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 100 op de intensive care.

