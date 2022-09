Imagodeskundigen over Linda de Mol: ’Ze moet met een duidelijk verhaal komen’

Premium Binnenland

Een leven lang dierenliefde: tachtig kaarsjes voor dr. Pol

De bekendste dierenarts ter wereld zit blakend achter de koffie in een vijfsterrenhotel in hartje Amsterdam. Zondag wordt de realityster van het National Geographic-programma The Incredible Dr. Pol tachtig jaar en hij is heel even terug in zijn geboorteland. De Drentse Amerikaan dr. Pol: „Ik heb med...