Tsjakka! Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Emile Ratelband

Sterker nog; Nederland had zelfs een Europees aanhoudingsbevel voor Ratelband uitgevaardigd. Het Hof van Beroep in Antwerpen stelde dinsdag echter dat wanneer Ratelband zich zelf meldt bij de politie er niet zal worden overgegaan tot aanhouding of overlevering.

Volgens de positiviteitsgoeroe is alles echter overtrokken en heeft hij zoontje al helemaal niet ontvoerd. Ja, hij woont inmiddels in België, maar Emile gelooft vooral dat hij zijn zoontje zou hebben gered. Volgens Ratelband zou zijn zijn zoon thuis mishandeld worden en wilde het kereltje zelf graag bij zijn vader wonen. De jeugdbeschermers van het Leger des Heils (Jeugdbescherming & Reclassering) hebben eerder besloten dat Emilio voorlopig maar bij zijn vader moet blijven, maar voor de wet mag dit niet zomaar en dus moet Ratelband zich nu melden.

De positiviteitsgoeroe zou inmiddels al een afspraak hebben gemaakt met de politie in Utrecht.