Personeel van de Queen: ’Balmoral nu net krijgsgevangenkamp’

Het personeel van Balmoral is de afgelopen dagen in quarantaine geplaatst om er zeker van te zijn dat zij het coronavirus niet kunnen overbrengen op de hoogbejaarde en daardoor extra kwetsbare Queen (94) en haar 99-jarige echtgenoot. Zo’n bubbel bestond ook op Windsor Castle, waar personeel voorafgaand aan twee weken werken eerst enige tijd in afzondering leefde.

In Schotland heeft de regeling volgens tabloid The Sun al tot onvrede geleid omdat de quarantaine plaatsvindt op Balmoral zelf, waar onder meer de gemeenschappelijke ruimtes zoals de personeelsbar vanwege de pandemie uit voorzorg zijn gesloten. „Zonder alle normale faciliteiten die een verblijf aangenaam maken voor het personeel, is het alsof je in Colditz, het krijgsgevangenkamp, bent”, aldus een personeelslid tegen de krant.