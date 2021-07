Coronabesmettingen filmfestival Cannes geen reden tot paniek

Alle duizenden gasten moeten of een bewijs van twee vaccinaties kunnen overleggen of eens per twee dagen een spuugtest doen om aan te tonen dat zij geen corona hebben.

Dit betekent dat elke dag vele duizenden bezoekers worden getest. Er zijn per dag niet meer dan zes mensen positief getest, laat het festival aan The Hollywood Reporter weten. Er zijn voor zover bekend nog geen coronaclusters ontstaan op het festivalterrein.

Gasten die uit de VS komen of uit landen die op oranje staan, moeten zich sowieso elke twee dagen laten testen, ook als zij al gevaccineerd zijn. „Met onze cijfers zitten wij ver onder het nationaal gemiddelde”, stelt een woordvoerder.

Ook is het dragen van mondkapjes op het festivalterrein verplicht. Hier wordt door medewerkers van het festival streng op toegezien. „We moeten ons volledig bewust blijven van het feit dat we nog midden in de pandemie zitten”, meldt het festival.

Het festival duurt tot en met zaterdag 17 juli. Het is het eerste grote internationale culturele evenement in Europa sinds de lockdown van afgelopen lente.