Simone Kleinsma over begraafplaats man: ’Het is net een camping’

„Ik heb op de begraafplaats ook leuke dingen meegemaakt, hoor, je lacht je gek soms. Wat je daar allemaal meemaakt”, vertelt Kleinsma, die in 2017 afscheid moest nemen van haar man, regisseur Guus Verstraete. „Het is net een camping. Bezoekers leren elkaar na een tijdje kennen. Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Het is zo grappig. Iedereen kletst met elkaar en komt met plantjes aanzetten. En iedereen heeft zijn eigen verhaal.”

Het is zeker niet zeldzaam dat Kleinsma door andere bezoekers wordt herkend. „O God, dat is Simone Kleinsma, hoorde ik soms. Sommigen liepen met een grote boog om me heen, anderen begonnen een gesprek”, vertelt Kleinsma. Onder andere deze momenten heeft zij gebruikt voor haar voorstelling Verder, over alleen verder gaan.

Hoop

Met het maken van die voorstelling heeft ze het overlijden van haar man een beetje kunnen afsluiten. „Eh..., na de laatste voorstelling had ik wel het gevoel dat het rond was”, aldus Kleinsma, die Verder achteraf ziet als „een soort therapie.”

De musicalster wilde met haar voorstelling hoop overdragen aan het publiek, de voorstelling mocht niet te zwaar worden. „De lucht zit nog vol dagen. Dat is een nummer van Gerard van Maasakkers dat ik ook zong. Die zin alleen al: ’De lucht zit nog vol dagen.’ Prachtig”, zegt ze. „Het gaat verder. Ik moest verder. En dat lukt.”