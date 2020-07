Ingelijste oogballen en borstprotheses voor in bad: het rariteitenkabinet van Jeffrey Epstein

Ⓒ Getty Images

Terwijl iedereen wacht op de bekentenissen van zijn handlanger Ghislaine Maxwell, zijn de woningen van Jeffrey Epstein te koop gezet. Vooral zijn huis in New York, goed voor zo’n 76 miljoen euro, spreekt tot de verbeelding: opgezette dieren, ingelijste oogballen en gigantische sculpturen maken deel uit van het extravagante interieur. Maar de ’meest luxueuze woning van de stad’ is ook de locatie geweest waar volgens de rechtbank verschillende aanrandingen door de intussen overleden pedofiel hebben plaatsgevonden.