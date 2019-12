Prins William ziet Britse soldaten gebouw bestormen

William, die een veiligheidsbril en gehoorbeschermers droeg, werd getrakteerd op ontploffingen en geweervuur terwijl hij vanuit een raam kon toekijken. De oefening, Exercise Desert Warrior, kwam hem wellicht bekend voor. William doorliep namelijk de koninklijke militaire academie Sandhurst.

De Britse troepen trainen twee keer per jaar vier weken lang in Koeweit. De oefening van dinsdag vond plaats in het Sheikh Salem Al-Ali National Guard Camp in het noorden van het land, tegen de Iraakse grens.

Prins William is twee dagen in Koeweit. Hij doet deze week ook Oman aan.