Lauren Verster: ’Ik kreeg kokhalsneigingen als ik Schiphol zag’

Voor onder andere Lauren! vloog de presentatrice de hele wereld over. Maar die reizen waren alles behalve rozengeur en maneschijn, zo vertelt ze in de Nieuwe Revu. „De lange vluchten, de jetlags, of beter gezegd: het moeten presenteren terwijl er een dikke vette jetlag in de weg zit. Verder de hotelkamers. Natuurlijk, er zaten hele fijne tussen. Maar vaak zijn ze onpersoonlijk en hebben ze van die nondescripte kunst aan de muur. Op een gegeven moment kreeg ik al kokhalsneigingen als ik Schiphol zag.”

Lauren, die binnenkort te zien is in haar nieuwe programma Ik Wil een Kind, hoopt voorlopig lekker in Nederland te kunnen blijven voor haar werk. „Er is een verschil tussen hoe iets lijkt en hoe het in werkelijkheid is, hè? Mensen denken dat het een soort vakanties zijn, die reisprogramma’s. Maar dat zijn werkdagen van zeker zestien uur, vaak stoned van de jetlag, eten wanneer de tijd het toelaat, soms in een sloppenwijk, soms bij een benzinepomp. En je bent altijd met collega’s. Hoe leuk die soms ook zijn, het zijn niet je vrienden thuis. Daarom had ik het na tien jaar wel even gezien.”

Vorig jaar beviel Lauren van haar eerste kindje, Leentje. Op dit moment is ze in verwachting van de tweede en ook dat zorgt er voor dat ze een stuk huiselijker geworden is. „Ik snakte meer naar het hebben van een ritme. Dat je ’s ochtends opstaat, jouw eigen kiwi kan eten, naar een yogaklasje kan. Of dat je op je eigen fiets stapt, ’s avonds een flesje wijn met je vrienden kan drinken. En niet te vergeten, dat je bij je man en kind kan zijn. Ik heb dat als zo fijn ervaren.”