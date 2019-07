Jody ’lift mee’ op succes Bernal

Al sinds Egan Bernal in de negentiende etappe van de Tour de France de gele trui wist te veroveren, verschijnen er op sociale media grappen over Jody en zijn naamgenoot. Op Instagram deelt de 37-jarige zanger – die in 2000 een zomerhit had met het nummer Que sí que no – een gefotoshopte foto van zichzelf in gele trui, waarbij hij schrijft: „Bedankt voor alle felicitaties!”

Tour-winnaar Egan Bernal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jody timmert momenteel als dj aan de weg en is deze zomer op verschillende festivals te vinden. En hoewel zijn carrière als een speer gaat, vergt dat succes ook offers. In gesprek met De Telegraaf vertelde hij hier onlangs over: „Als ik thuis ben, ben ik niet echt thuis. Vaak heb ik ’s nachts maar een paar uurtjes geslapen. Overdag ben ik dan aan het hangen, omdat ik brak ben. Af en toe botst dat.”

’Almere is bloedsaai’

Begin dit jaar liepen de spanningen zo hoog op dat de dj en zijn vrouw, Melissa Theba (35) in een huwelijkscrisis belandden. „We zitten inderdaad in een dip. Daar ben ik misschien iets te eerlijk in geweest, maar aan de andere kant: elke relatie kent zijn ups en downs. Volgens mij is dat heel gezond. Vaak durven mensen er alleen niet over te praten. Zeker niet in deze tijd van sociale media; iedereen wil altijd maar mooi weer spelen. Ik doe daar niet aan mee. Elk huisje heeft zijn kruisje, bij ons is dat niet anders.”

Het stel – dat samen twee kinderen heeft, Olivia (3) en Poppy (1) – verhuisde kortgeleden van Almere naar Amsterdam. „We hadden destijds bedacht dat we volwassen stappen moesten nemen: de rust opzoeken en in een kindvriendelijke wijk gaan wonen. Huisje, boompje, beestje. Dan ga je dus de stad uit. Voor sommige mensen werkt dat, maar voor ons totaal niet. Almere is bloedsaai. We houden van Amsterdam en misten de reuring van een grote stad. Dat is óók een van de redenen geweest waarom dingen niet lekker zitten tussen ons. Als je ongelukkig bent op de plek waar je woont, dan heeft dat vanzelfsprekend effect op je relatie. Ik denk dat we in Amsterdam een stuk blijer gaan zijn. We hebben een leuke woning in Oost: drie slaapkamers, honderd vierkante meter.”

Jody met zijn vrouw, Melissa Theba. Ⓒ Hollandse Hoogte