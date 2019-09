Singer-songwriter Marike Jager zou graag coach van Voice Kids worden

Jager heeft deze maand voor het eerst in vijf jaar een nieuw album uitgebracht, Hey are you OK. De singer-songwriter kreeg in die periode drie kinderen samen met haar man, Klein Orkest-toetsenist Henk Jan Heuvelink. „Het moederschap heeft mij een stuk zekerder gemaakt”, zegt ze „Het interesseert me allemaal niet meer zoveel wat anderen ervan vinden, zeker als het om mijn muziek gaat. Ik voel mij veel vrijer; ik durf veel meer. Het moederschap is fantastisch.”

De Grote Prijs van Nederland-winnares noemt zichzelf „geen snelle productieve schrijver. Ik kan mijzelf niet dwingen om liedjes te schrijven; ik moet echt ergens opkomen. Ik kan ook pas weer inspiratie vinden als ik iets heb afgerond.” Haar nieuwe plaat is veel ritmischer en energieker geworden, vooral omdat zij een nieuwe Fender-gitaar heeft gekocht. „Dat speelt zó anders dan een akoestische gitaar. In het verleden maakte ik erg muziek vanuit de melodie; nu veel meer vanuit het ritme.”

Haar trouwe fans moeten er even aan wennen, merkt ze. „Maar de meeste mensen reageren heel enthousiast. Laatst zei een meisje na een optreden: ik ben tijdens het optreden opeens weer helemaal verliefd geworden op mijn vriend. Dat vond ik zo’n fijn opmerking. Voorheen werden mensen vooral emotioneel, waren mijn teksten vrij melancholiek. Nu komen mensen enthousiast en energiek de zaal uit; heel mooi dat je dat óók kan bewerkstelligen met muziek.”