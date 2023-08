Handtekening Wesley Sneijder vereeuwigd op arm Mart Hoogkamer: ’Best trots op’

De weddenschap zelf bestond uit een potje steen-papier-schaar. Na vier gelijke spelen was het uiteindelijk Sneijder die als winnaar uit de bus kwam, tot ongeloof van Hoogkamer. „Nee, nee, nee, nee”, jammerde hij.

In een tattooshop in Utrecht was het Sneijder zelf die met de naald zijn krabbel op de arm van Hoogkamer mocht vereeuwigen. „Niet te hard hè, Wes”, drukte de zanger de oud-topvoetballer op het hart, terwijl Sneijder „de puntjes op de i” zette. Het eindresultaat mocht er volgens Hoogkamer wel zijn. „Ik ben er eigenlijk wel trots op.”