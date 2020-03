Rihanna wil drie of vier kinderen, met of zonder man

„Dan heb ik kinderen, drie of vier”, antwoordt Rihanna op de vraag hoe haar toekomst eruit ziet. De zangeres, die momenteel geen relatie heeft, zegt dat ze „absoluut” de opvoeding in haar eentje voor haar rekening zou nemen.

Volgens de zangeres vindt de maatschappij dat een gek idee. „Ze doen alsof je een mindere moeder bent als de vader niet in beeld is in het leven van de kinderen. Maar het enige wat ertoe doet is geluk. Dat is de enige gezonde relatie tussen een ouder en een kind. Het enige dat nodig is bij het opvoeden van een kind is liefde.”