Snoop Dogg organiseert wedstrijd met zichzelf als hoofdprijs

Wie voor de prijzen in aanmerking wil komen, moet zelfgemaakte muziek inleveren bij Snoop. Een panel met Kurupt, Mistah Fab, KXNG Crooked, Ras Kass, Planet Asia, Killah Priest en rapcoach Rob Level zitten in de jury die de tracks gaat beoordelen.

Naast samenwerking met Snoop of een nieuwe homestudio kunnen de deelnemers ook studioapparatuur en geld winnen. De inzendingen moeten vóór februari van het volgend jaar binnen zijn. In een filmpje op Twitter vertelt de rapper meer over de wedstrijd.