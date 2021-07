Sandra Timmerman werd 57: ondanks ellendige jeugd stierf zij niet verbitterd

Na een ellendige jeugd had Sandra Timmerman haar draai in het leven gevonden, al was ze haar verleden nooit vergeten. Ⓒ ANP/HH

Sandra Timmerman (57) was een zangeres die het levenslied vertolkte. Haar eigen levensverhaal werd gedomineerd door haar ouders, het destijds beroemde zangduo Gert en Hermien. Ze vatte dat op een andere manier in woorden. Niet alleen schreef ze er het boek Circuskind over, nog maar een maand geleden gooide ze ’de volledige waarheid’ op tafel in de veelbekeken en gewaardeerde documentaire De Gert & Hermien Story. Ze had niet kunnen weten van haar overlijden, maar duidelijk is wel dat ze in die docu alles heeft gezegd wat haar van het hart moest over die dramatische jeugd, die haar de rest van haar (te korte) leven heeft achtervolgd.