’Ellen Degeneres is een onuitstaanbaar persoon’

Daarnaast vroeg de komiek aan twitteraars hun meest bizarre verhalen over de ’gemene’ Ellen te delen en voor elke reactie twee dollar te doneren aan de voedselbank van Los Angeles. In een volgende tweet voegde hij er aan toe dat de verhalen wel waargebeurd moeten zijn.

Het regende reacties, waarin Ellen wordt afgeschilderd als een onuitstaanbaar persoon. Zo zou ze mensen wegsturen die uit hun mond stinken en weigeren kauwgum te eten. Een ander zegt een jaar lang haar manager te zijn geweest en allerlei toeren uit moest halen wanneer ze belde, omdat Ellen niet wenste teruggebeld te worden. „Ik was haar manager gedurende een jaar. Het eerste wat ik leerde is dat, als ik een andere klant aan de lijn had, ik moest zeggen dat mijn kinderen een noodgeval hadden, waardoor ik kon inhaken en haar aan de lijn kon krijgen. Ellen wilde nooit teruggebeld worden, anders was je ontslagen.”

„Mijn vriendin schreef twee jaar voor de Ellen Show en vertelde me dat Ellen haar niet één keer heeft begroet. Sterker nog, het personeel kreeg te horen dat ze zelfs niet met haar mochten praten”, twittert iemand over het werken met Ellen.

Een vrouw vertelt over dat een goede vriend van haar na vijf jaar te hebben gewerkt voor Ellen aan een nieuwe uitdaging zou beginnen en een baby op komst had. „Ellen smeekte haar om terug te komen en ontsloeg haar een week later zonder reden.”

Ellen Degeneres heeft tot op heden nog niet gereageerd op alle gedeelde geruchten.

Hieronder een greep uit de reacties: