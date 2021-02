Ruben van de Meer: ’Je moet overal sorry voor zeggen’

In gesprek met presentator Bastiaan Meijer bespreekt Van der Meer – die in de jaren negentig bekend werd als het gezicht van Hakkûhbar, een parodie op de gabberscene – onder meer het thema politieke correctheid. „Je kunt je bij alles afvragen: mág dit? En wíe bepaalt dan of een grap wel of niet niet mag?”

Een aflevering van de Britse comedy Fawlty Towers uit 1975 kwam in juni vorig jaar onder vuur te liggen nadat in een scène een oorlogsveteraan racistische grappen maakte over het West-Indische cricketteam. De bewuste aflevering werd daarom van de buis gehaald. Niet veel later werd die beslissing weer teruggedraaid.

Context

Volgens hoofdrolspeler en schrijver van de serie, John Cleese, was dit het hoogtepunt van het volgens hem politiek correcte probleem van tegenwoordig. „Mensen misten het punt volledig. Het was in de eerste plaats al een stomme beslissing. Comedy gaat niet over perfecte mensen. Het gaat over al onze imperfecties en niet over dingen die goed gaan. Het gaat over alles wat misgaat.”

Ook Van der Meer is het niet eens met de kritiek op humor, vandaag de dag. „Er wordt helemaal niet meer gekeken naar de context of de tijd waarin zoiets wordt bedacht. (...) Je moet alles uitleggen. Je moet overal sorry voor zeggen. Daar kun je dan ook wel weer grappen over maken, maar op een gegeven moment denk je: zullen we gewoon weer verdergaan?”

Stiekem

De cancel culture vindt het voormalige lid van het satirische gezelschap De Lama’s dan ook een ’heel slechte ontwikkeling’. „Het is namelijk niet dat het er dan niet meer is. Het wordt alleen maar uit het zicht gehaald. Als jij iemand verbiedt iets te doen, kijk maar naar kinderen, dan doen ze het juist. Maar dan stiekem. Dus je hebt er niets mee bereikt, behalve dat het stiekem verdergaat.”