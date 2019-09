Britse actrice radeloos na claims ’banden met Epstein’

Emmy Tayler zou dichtbij Jeffrey Epstein staan, claimen verschillende vermeende slachtoffers van de inmiddels overleden misbruikmiljardair Ⓒ Hollandse Hoogte

Amerikaanse aanklagers proberen contact te krijgen met Emmy Tayler om haar te spreken over haar vermeende banden met Jeffrey Epstein. De actrice zelf is radeloos na de beschuldigingen aan haar adres, meldt New York Post.