Alec Baldwin bedankt voor steun na schietincident

„Ik wil graag even de tijd nemen om alle mensen te bedanken die mij vriendelijke woorden, de beste wensen, hoop, kracht, gebeden en aanmoediging hebben gestuurd”, zegt Baldwin. „Ik kreeg honderden e-mails van vrienden, familie, collega’s en mensen van wie ik al een tijd niks meer gehoord had om mij kracht en goede wensen te sturen. Ik ben echt dankbaar.”

De acteur laat weten dat hij de gebeurtenissen het liefst achter zich zou laten, maar ook dat dit simpelweg niet kan. „Iedereen die hierbij betrokken is, weet dat we het nooit achter ons kunnen laten omdat er iemand zo tragisch om het leven is gekomen. Dat zal ik nooit vergeten. Er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk.”

Het onderzoek naar het schietincident is nog altijd in volle gang. Vorige week maakte de politie in New Mexico, de staat waar Rust werd opgenomen, bekend de telefoon van Baldwin in beslag te willen nemen. Daarmee willen ze onderzoek doen naar de mailwisseling tussen Baldwin en Hannah Gutierrez-Reed, de verantwoordelijke voor de wapens op de set.